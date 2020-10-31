Под Херсоном снесли мемориал большевикам, завоевавшим Крым для Украины

31.10.2020, Херсон, Михаил Рябов

Губернатор Херсонской области Юрий Гусев стал инициатором уничтожения памятной доски, которую отреставрировали в Каховке в честь большевиков, разгромивших войска Белого движения барона Врангеля на Каховском плацдарме.

«На днях в Каховке произошло мероприятие, которое выходит не только за рамки действующего законодательства, но и станет объектом особого внимания Службы безопасности Украины. Открыли российским большевикам с ярлыком памятный знак: «Вот был командный пункт Красной Армии… в августе 1920 года». Это прямое нарушение Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символизма». Сегодня по моему решению разобрали так называемую мемориальную доску, направили соответствующее обращение в СБУ, и начато служебное расследование в отношении привлеченных работников Каховской райгосадминистрации», – отрапортовал Гусев.

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Действия губернатора вызвали возмущение экс-депутата Верховной рады от Херсонской области Алексея Журавко.

«Этот вурдалак еще и настучал в СБУ, как полицайская мразь. Мол, «нарушают Закон о декоммунизации». Вот это и есть, из-за чего разрушается страна. Вот они – «слуги народа» налицо. В Херсонской области села вымирают. Недавно я опубликовал страшную статистику. Людям жить не за что. Отапливать жилища не за что. И не с чего платить. В жилищно-коммунальном хозяйстве полный бардак. Долги растут у населения, которое не знает, как пережить зиму. Дорог нет. Медицина области развалена. Экономика Херсонской области в полном упадке. А так, вообще, – полная деградация, во всех смыслах этого слова! А они продолжают глумиться над прошлым!» – комментирует Журавко.

Он полагает, что при помощи скандалов вокруг сноса памятников Гусев отвлекает внимание общественности от воровства, которое приезжий ставленник Владимира Зеленского осуществляет в кресле губернатора.

«Я считаю этот его поступок мерзким. Этот приезжий негодяй, самый настоящий фашист! Вспомните, каким он был худеньким, когда приехал. А посмотрите на него, какой он сейчас. Думаю, за год такого правления его, он заработал очень неплохо. И ваши проблемы, которые сегодня есть у жителей, его не волнуют. Но время летит неумолимо! И недалек тот день, когда негодяя будут судить справедливым народным судом за все его преступления перед народом», – считает Журавко.