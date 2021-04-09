Под Киевом боевики пошли на штурм сельсовета, требуя землю

09.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Гостомеле Киевской области боевики АТО устроили погром местного сельсовета, требуя выделить обещанную им землю.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», перед выборами сельский голова Гостомеля Юрий Прилипко пообещал так называемым ветеранам АТО выделить участки. Это и было сделано, но по итогу оказалось, что поле, которое «нарезали» боевикам, уже находится в частной собственности. Чтобы разрешить ситуацию атошники пришли в сельсовет, но двери перед ними закрыли на замок, не пустив на заседание сессии.

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«Еще перед самыми выборами в Гостомеле сельский совет вместе с мэром выделил для участников АТО и их семей землю под индивидуальное строительство на «поле». Все были рады – хоть такая землица, но выделили! Мэр (тот, что и сейчас) активно на этом пропиарился, как будто свою личную землю подарил, но тем не менее.

Прошло полгода и оказалось, что щедро одаренные местными властями АТОшники не могут эту землю оформить! Она уже оформлена как «частная собственность» неизвестным и явно мошенническим способом. Не могли в поселковом совете не знать, что земля проблемная, когда участникам АТО ее выделяли», – заявила в своем блоге одна из организаторов протеста под сельсоветом Татьяна Проторченко.

Участники митинга стали стучать в двери, а когда это не привело к успеху, один из них разбил стекло музыкальной колонкой. В ответ охрана стала распылять газ в протестующих. Позже полицейские попытались задержать разбившего стекло радикала, но протестующие не дали им этого сделать.

По данным местных СМИ, конфликт между боевиками и местной властью длится уже более года. Участники карательной операции против ЛДНР продолжают требовать от гостомельских депутатов решить их земельный вопрос, а представители сельсовета заявляют, что главная проблема в базе Минюста, в которой кто-то изменил собственника земли.