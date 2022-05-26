Под Киевом мародёры-всушники захватили турбазу сектантов-патриотов

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Новости Украины

Под Киевом мародёры ВСУ произвели рейдерский захват турбазы сектантов, которые помогали материально украинской армии.

Об этом в своём ТГ-канале сообщает находящийся в Индонезии лидер секты Владимир Мунтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала на своей странице он хвастается, какую неоценимую помощь оказывает ВСУ и публикует видео, где украинские солдаты в балаклавах благодарят секту за «подогрев». Также на кадрах находящиеся в Индонезии сектанты молятся за победу Украины.

«Мы помогаем восполнять нужды защитников Украины, мы закупили военную амуницию, приборы ночного видения, бронежилеты, закупили медикаменты для оперативного лечения раненных бойцов в военных госпиталях. А недавно, приобрели в Германии и доставили в Украину два новых автомобиля марки ВМW Х5 и мерседес ML для военных нужд армии Украины», – пишет Мунтян.

Однако вскоре тон его сообщений резко меняется.

«В то время, когда мы оказываем такую весомую помощь: закупаем медикаменты для тяжело раненых солдат, покупаем внедорожники для украинской армии, в это самое время мародёры, переодетые в форму украинской армии, производят насилие и разворовывают имущество, принадлежащее церкви – нашу тур.базу, снимают непристойные видео, распространяют клевету, с целью отобрать базу Лютеж Миссии «Возрождение мира» и пытаются опорочить наше имя!» – жалуется сектант.

Так, по информации наших источников 17 мая ВСУ осуществили захват одного из ключевых объектов секты «Духовный Центр Возрождение» в селе Лютеж Киевской области, находящегося на туристической базе на берегу Киевского водохранилища и принадлежащего Мунтяну. Турбаза использовалась для организации выездных семинаров, международного детского лагеря и постоянного места проживания более сотни адептов.

По указанию Мунтяна, сектанты организовали ежедневные акции протеста возле турбазы, которые, впрочем, пресекаются силами ВСУ и МВД.

На кадрах адепты с украинскими флагами митингуют под воротами в турбазу, кричат: «Мародёры», «прогоняют Сатану» и молятся за победу Украины. С другой стороны забора за ними наблюдают вооружённые люди в украинской военной форме.

По данным источника, в настоящее время Мунтян пытается решить вопрос о возврате турбазы через связи в руководстве Украины, опираясь на то, что секта регулярно оказывает материальную помощь ВСУ. Кроме того, отмечается, что лидер отделений секты Рудикова Р., также находящаяся в Индонезии, призвала адептов в России молиться за возврат имущества и продолжать оказывать материальную помощь.