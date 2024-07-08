Под Киевом накрыт штаб ПВО области – бывший «азовец»

Анатолий Лапин.  
08.07.2024 12:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская власть и армейское командование скрывают от населения масштабы прилетов по военным объектам, в том числе командным пунктам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук.

Украинская власть и армейское командование скрывают от населения масштабы прилетов по военным объектам, в...

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«По Миргороду полтора часа висел «Орлан», по Полтаве полтора часа летал «Орлан», после этого были прилеты, мы теряли технику. Сейчас идет разговор о «Патриотах». То есть ситуация такая, что на самом деле руководство вооруженных сил не совсем соответствует тому, что хотелось бы», – сказал экс-депутат.

«Нам врут, методически врут. От нас скрывают прилеты, жертвы, у нас большущая в этом плане проблема… По поводу Воздушных сил и ПВО – ну, прилеты в КБ «Луч», они же скрывали это, пока дальше скрывать нельзя было, прилет в Васильков буквально недавно, где большое количество военных погибло. Я извиняюсь, конечно, но в Василькове находится штаб ПВО Киева и Киевской области, командный пункт», – заявил Мосийчук.

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