Под Киевом от удара молнии загорелся музей трипольской культуры
22.06.2022 08:36 (Мск), Киев
В музей трипольской культуры в Киевской области ударила молния, следствием чего стал пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.
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«Молния ударила по вспомогательному зданию музея трипольской культуры. Произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших из-за непогоды нет», – сообщили в пресс-службе.
20-21 июня на Украине наблюдалось сильное ухудшение погоды. В результате грозы в некоторых населенных пунктах исчезло электричество, повреждены фасадные элементы зданий и крыши домов.
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