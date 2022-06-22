Под Киевом от удара молнии загорелся музей трипольской культуры

22.06.2022  08:36 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Культура, Происшествия, Украина
Новости Украины

В музей трипольской культуры в Киевской области ударила молния, следствием чего стал пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В музей трипольской культуры в Киевской области ударила молния, следствием чего стал пожар. Об...

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«Молния ударила по вспомогательному зданию музея трипольской культуры. Произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших из-за непогоды нет», – сообщили в пресс-службе.

20-21 июня на Украине наблюдалось сильное ухудшение погоды. В результате грозы в некоторых населенных пунктах исчезло электричество, повреждены фасадные элементы зданий и крыши домов.

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