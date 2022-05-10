Под Киевом погибла журналистка, поливавшая грязью Россию из Москвы

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Новости Украины

На Киевщине погибла украинская журналистка, которая вернулась из Москвы с началом спецоперации РФ на Украине.

Информацию на своей странице опубликовал экс-депутат Верховной рады, бывший соратник скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии», боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Знакомые журналистки пишут, что Оксана Гайдар погибла вместе с матерью в селе Шевченково Броварского района ещё между 11 и 12 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Погибшая была известна своими публикациями под псевдонимом Руда Пани, где она резко критиковала «имперские амбиции российской власти» и её стремления взять под контроль Украину. Примечательно, что женщина публиковала свои «эссе» из Москвы, где жила с мужем и сыном. С начала спецоперации РФ она вернулась на родину.

«Она оставалась «свидомой» и смелой украинкой в лоне агрессора, на неё давили и запугивали её мужа», – утверждает собкор «Украинской недели» в Париже Алла Лазарева, которая была знакома с Гайдар.