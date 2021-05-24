Под Киевом скончался видный нацист

24.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В городе Белая Церковь под Киевом на 95-м году жизни умер видный нацист, один из командиров ОУН-УПА Теодор Дячун.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-секретарь местного горсовета Вадим Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После тяжелой болезни умер Дячун Теодор Григорьевич – легендарный боец Украинской Повстанческой Армии, Почетный гражданин города Белая Церковь», – написал украинский чиновник.

Тем не менее, подробности болезни и смерти не сообщаются.

Теодор Дячун родился в 1927 году в селе Стегниковцы в Тернопольской области. Окончив семь классов, в 14 лет в 1941 году ушел в нацистское подполье, затем попал в ряды ОУН-УПА. В 1943 году дослужился до командира группы.

В 1949 году был арестован и приговорен к расстрелу, однако впоследствии приговор изменили – нацисту присудили 25 лет лагерей. Однако доработать свой срок Дячуну не довелось – после смерти Сталина его освободили.

После развала Советского Союза украинское правительство стало всячески обласкивать и привечать бывшего нациста, который, воспользовавшись ситуацией, начал вести активную общественную деятельность – был участником Майдана, всячески поддерживал боевиков «АТО».

В 2005 году украинское руководство наградило Теодора Дячуна орденом «За заслуги» III ст., затем нацист получил ещё ряд наград – крест Ивана Мазепы (24 августа 2017), отличие «За заслуги перед Киевщиной» Киевского облсовета (сентябрь 2016). 31 августа 2017 года Белоцерковский городской совет признал Теодора Дячуна почетным гражданином Белой Церкви.