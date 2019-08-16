Под Киевом средь бела дня лица «чеченской внешности» напали на депутата

16.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос из чувства мести якобы заказал нападение на депутата Верховной рады Виталия Куприя, который сумел отбиться от нападавших.

Об этом сам пострадавший заявил на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что было совершено на меня третье или четвёртое покушение, меня обожгли баллончиком с жидкостью, всё жжёт, я не знаю, что это, он так воняет. Двое молодых людей чеченской внешности, одна девушка, «Opel», я дрался с ними, выбит у меня и испорчен пиджак, но я уже знаю, что делать. К сожалению, на этот момент охраны не было, только была охрана, которая в комплексе. Это жилой комплекс на Прорезной Гостомеля», – заявил депутат.

При этом нападавшие в драке потеряли водительское удостоверение на имя гражданина Чечни Хажмурзаева Руслана. Куприй связал покушение с Анатолием Матиосом и главарём националистического движения «Достоинство нации» Владимиром Теслей.

«Удалось охране выбить сумку у одного из нападающих чеченцев, там есть водительское удостоверения, карточки, мобильный телефон, переписка. Видны ссылки на «Достоинство нации» – организацию, которую возглавляет Владимир Тесля, это тот, вместе с кем я обвинил главного военного прокурора Анатолия Матиоса в том, что они похищали нардепа Шепелю, совместно занимались рейдерскими захватами имущества, то есть, решили мне просто отомстить.

Не знаю, чем бы оно закончилось, убили бы меня, если бы я упал, но мне удалось отвернуться, и оно не попало мне в глаза, я сразу начал бежать, они догоняли, кричали: «Охрана! Охрана!». Охрана вмешалась», – рассказал потерпевший.

«Сейчас идёт план перехват, но я считаю, что Матиос должен сесть в тюрьму за это всё. Тесля должен быть прямо сейчас объявлен в розыск – это тот человек, которого я нашёл, когда он похищал людей в Австрии, я лично туда ездил, давал против него показания, но каким-то образом он с помощью Матиоса оттуда просто исчез, он бы сидел за решёткой. Теперь это – месть, и если сейчас правоохранители не доведут это до логического конца, я буду считать, что новая власть ничего не сделает», – добавил Куприй.