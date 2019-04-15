Под конец правления Порошенко снова выделили деньги на “Стену” Яценюка

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В апреле 2019 года частная фирма ООО «Стройцентр Витязь» получила 20 миллионов гривень аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству сканлальной стены на границе с Российской Федерацией, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов сообщает антикорруационный проект «Марлин».

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Так, с 2015 года «Стройцентр Витязь» является одним из генеральных подрядчиков по возведению фортификаций на границе. Директору и основателю данной фирмы Агаверди Адилову еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

По данным журналистов «Слидство.Инфо», за все время строительства «стены» «Стройцентр Витязь» получил от Госпогранслужбы более 135 миллионов гривень.

За строительство забора на границе с Россией экс-премьер-министр Арсений Яценюк агитировал лично с 2014 года.

Как сообщили в Госпогранслужбе 9 апреля, на «стену Яценюка» потратили уже 1,3 миллиарда гривень.

При этом Государственная пограничная служба Украины отказывается обнародовать контракты по возведению фортификационных сооружений в рамках проекта «стена Яценюка» в течение 2015-2018 годов, ссылаясь на государственную тайну.

В Госбюджете на 2019 год по бюджетной программе «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы» заложены расходы общего фонда в сумме 400 млн грн.

В прошлом году по данной программе потратили 500 млн грн.