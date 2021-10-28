Под корень: замёрзшие украинцы точат топоры и готовятся вырубать леса на дрова – эксперт

Цена на дрова на Украине за месяц выросла в 1,5-3 раза, люди массово вырубают лесопосадки, поскольку не могут обеспечить отопление газом и электроэнергией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация крайне специфическая. За последний месяц цена на дрова фактически увеличилась в полтора раза. Это если вы будете стоять сейчас в очереди полтора месяца. Либо вы можете купить дрова на завтра, но тогда цена в три раза выше чем та, что мы имели месяц назад. То есть, сегодня спрос просто удивительный.

Конечно, большинство граждан покупают дрова не у лесничеств, они покупают их у перекупщиков, поэтому нормативы, которые сегодня утверждает министерство, не доходят до наших граждан.

Проблема сегодня заключается в том, что если мы говорим об облгазах и отоплении, то у нас сегодня дефицит самого ресурса, – 3 млрд куб.м. газа на отопительный сезон. Если мы говорим об электричестве, то у нас идет фактически дефицит угля – 2,2 млн тонн угля на ТЭС.

А вот если мы говорим о дровах, то мы все прекрасно понимаем, что люди, видят, что есть лесопосадки, которые сегодня не вырубили. Велик риск того, что и дальше будут активно вырубать лесополосы и вообще лесные массивы из-за того, что людям надо банально согреться, несмотря на то, что у нас существует криминальная ответственность за вырубку леса, вплоть до 3 лет лишения свободы.

Тем не менее, я думаю, что если у нас будут реально проблемы с отоплением в плане ограничение поставок газа и будут перебои с электроэнергией, очевидно, что люди пойдут в леса и будут пытаться любым способом согреться», – сказал Игорь Чаленко.