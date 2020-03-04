Под крики «Ганьба!» – Рада избрала нового премьер-министра

04.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада большинством голосов избрала новым премьер-министром Украины бывшего губернатора Ивано-Франковска, до этого занимавшего должность вице-премьер-министра Украины, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нового премьер-министра представил президент Владимир Зеленский.

«Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало всё возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабмин.

За эти годы у нас было очень много правительств – и технократов, и казнокрадов, правительство спасения и правительство крепких хозяйственников, правительство спасения крепких хозяйственников и так далее. Я надеюсь, что у нас, наконец, появится правительство для людей. Уважаемые депутаты, по предложению фракции «Слуга народа» я вношу на рассмотрение ВРУ представление о назначении премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля», – объявил Зеленский.

В свою очередь, Денис Шмыгаль заверил, что все реформы и политика правительства Гончарука будут продолжены.

«Мы сохраним те проекты, которые начали реализовываться. Речь идёт о реформе децентрализации, которой я, как глава обладминистрации Ивано-Франковска, занимался последние полгода. Речь о программе «Большое строительство», которая должна столкнуть экономику с мёртвой точки, разогреть её и дать толчок для преодоления экономического кризиса и недопущения бюджетного кризиса.

Это доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты населению, цифровизация, диджитализация государственных процессов. Также – обязательство Кабмина в ближайшее время презентовать стране стратегию и перспективы экономического развития на будущие годы. Как вице-премьер инициировал большую дискуссию относительно дальнейшей децентрализации, как премьер министр, буду предлагать положить начало большой дискуссии о месте Украины на экономической карте мира.

Нашими приоритетами остаётся всё, что 29 августа 2019 года было озвучено президентом во время назначения предыдущего правительства, но не доведено до конца. Это продолжение децентрализации, создание благоприятного экономического климата, улучшение качества медицины и образования. И самое важное – укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма. Все эти задания будет решать новое правительство», – пообещал кандидат в премьеры.

После чего депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин попросил Дениса Шмыгаля дать возможность парламентариям заранее ознакомиться со списком министров, который будет голосоваться, и пообщаться с кандидатами, однако тот в просьбе отказал.

«Голосование за персональный состав правительства регулируется законодательством и регламентом Верховной рады, и лежит в плоскости закона. Верховная рада, согласно 209 статье, голосует за персональный состав Кабинета министров – комплексно», – сказал он, после чего зал начал кричать: «Ганьба!».

В ходе голосования нового премьер-министра поддержал 291 парламентарий из 405 присутствующих, кандидатура была одобрена.

Назначение в своём Telegram-канале прокомментировал украинский националист, юрист Андрей Смолий.

«А где программа будущего премьер-министра? Набор фраз, штампов и просто пустых обещаний. Программы как таковой нет. Шмыгалю отвели 20 минут на выступление, из которых он использовал едва 8.

Очередная профанация и продолжение правительства Зеленского. От перестановки фамилий суть не меняется.

Это профанационное правительство Зеленского. Ни одного кандидата на должности министров не предлагается для рассмотрения ВР. Всё уже «порешали» в ОП. Депутаты лишь послушно будут голосовать за «пакет» кандидатов. Это стыд, а не демократия. Последней уже в принципе и нет!», – возмутился юрист-националист.