Под крики «кацапов – в Москву!» Белоруссию превратят в таран против России

14.08.2020, Москва, Владимир Гладков

События в Белоруссии как две капли воды похожи на украинский майдан, а потому закономерно, что в случае переворота – последствия для белорусов будут такими же удручающими.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Белоруссию сегодня ведут по тем же стопам, что и Украину, её просто разваливают изнутри. Молодёжь используют в качестве тарана против власти. И белорусы говорят, что у нас не то же самое, как это в Украине. Я – очевидец всех событий в Украине, я знаю, что такое майдан. Так вот, всё происходит один к одному.

Все действия, все провокации, все сцены, которые сегодня публикуются в разных пабликах, показывают это один к одному, ничего не поменялось. Мне жаль, что белорусы не учатся на чужих ошибках», – заявил Журавко.

По его словам, на самом деле, Белоруссию хотят превратить в агрессивно настроенное государство, чтобы использовать как таран против России, которым уже является Украина.

«Уже сегодня в Белоруссии есть памятники без букв, без ничего, уже начали буквы сдирать. Это о многом говорит. Провокации будут и дальше устраиваться, и мне жаль, что белорусы клюнут на эти призывы, пирожки, разговоры, что Европа будет помогать.

Поверьте, ни один завод в Белоруссии не будет работать, ни одна фабрика, зато нацисты и всякое отрепье возглавят и будут продолжать издеваться над своим народом, как это в Украине.

И мы ещё сможем увидеть, когда Белоруссия будет кричать: «Кацапов, россиян, всех – в Москву». Белорусам стоит успокоиться и подумать, что они могут потерять своё последнее», – добавил Алексей Журавко.