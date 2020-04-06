Под крики «Смерть врагам!» в Киеве попытались прорвать карантинное оцепление

06.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В связи с карантином киевская полиция перекрыла Венецианский мост, ведущий в киевский Гидропарк со спортивной площадкой под открытым небом, однако несколько спортсменов предприняли попытку прорваться через кордон.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём блоге украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что поведение правоохранителей было обосновано решением украинского Кабмина о введении карантина по всей стране, несколько человек под камеры журналистов предприняли попытку прорваться на остров к спортивной площадке под открытым небом. Так, один из протестующих Михаил Ковальчук мотивировал своё поведение неконституционностью решения Кабмина.

«Почему полиция стоит и меня не пропускает – это правовой нонсенс. Карантин антиконституционный, незаконный. Если такие последствия (могут быть от коронавируса – прим. ред.), то пускай вводят чрезвычайное положение. Хуже не будет. Экономика будет работать, страна будет заботиться о своих гражданах.

А в случае самоизоляции страна не заботится о своих гражданах. Она говорит: «Сидите дома, покупайте маски, а мы будем вас только штрафовать», – возмутился один из «спортсменов».

В результате получасовых препирательств, в ходе которых «стражи порядка» молча терпели все издевательства со стороны «ловивших хайп» протестующих, сотрудники полиции всё-таки задержали двоих самых активных и громких дебоширов.

«Слава Украине! Смерть врагам! Милиция – враги Украины, полиция – враги Украины! Полиция поддерживает олигархов», – закричал один из «спортсменов» во время задержания.

Как сообщило информационное агентство «Страна» со ссылкой на неизвестные источники, эти протестующие были не обычными спортсменами, а профессиональными «активистами».

«Они – известные в определенных кругах люди, которые участвовали в столкновениях на столичных стройках», – говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД Украины сообщили, что на задержанных уже составлен административный протокол за несоблюдение правил карантинных ограничений.

«Правонарушителей доставили в Днепровское управление полиции для установления всех обстоятельств этого происшествия. В дальнейшем админматериалы направят в суд для принятия соответствующего решения», – добавили в ведомстве.