Под крики в поддержку Лукашенко в Раде потребовали не признавать белорусские выборы

25.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский парламент должен признать незаконными выборы президента Белоруссии и потребовать нового плебисцита, поддержав местных майданщиков.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила депутат ВР Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик увидела «российский след» в событиях, происходящих в Белоруссии и призвала местных майданщиков повторить опыт украинского госпереворота.

«Мне кажется, что нам стоило вспомнить о наших «сябрах», белорусах, которые добиваются своей независимости в Минске, Бресте, Бобруйске, Пинске – всех других городах Белоруссии. Знаю, что многих беспокоят последствия этих процессов – это нормально. И, безусловно, в первую очередь речь идет о российском интересе в этом следе, но как бы там не было – не считаете ли вы, что это, безусловно, их путь, белорусов – определять, кого избирать, с кем дружить, иметь право не быть битым, замученным, изнасилованным, удерживаемым в СИЗО неизвестно сколько дней.

Напомню, что больше семи тысяч задержанных, более 76 человек исчезли – и это только те вещи, которые доходят до нас через интернет и могут быть доступны. Часть из вас помнит «четвертый» год, очень активную фазу, мы помним 14-й год, мы знаем, что такое бороться за изменения и сбрасывать с себя этот репрессивный режим.

Мне кажется, что в первую очередь мы должны были бы поддержать сегодня наших братьев «собрав» в их стремлении прийти на выборы еще раз. И не признать украинским парламентом выборы, которые проходили 7 августа. Любые запугивания Майданом – это, безусловно, российская пропаганда. Я бы хотела призвать белорусов не бояться и далее выходить на улицу», – заявила Бобровская.

Примечательно, что во время ее выступления в сессионном зале были слышны выкрики «Лукашенко» в поддержку действующего президента Белоруссии.