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24.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Под крыло Тимошенко спешат и нацисты, и экс-«регионалы»

Уехавший за границу после победы Евромайдана Андрей Портнов, бывший куратор юридического направления в администрации Виктора Януковича, в последние дни штампует прогнозы о неизбежном проигрыше Петра Порошенко на выборах президента.

«Никакие комбинации не добавят Порошенко и 0,1 процента. Для этого нет никаких возможностей ни у ЦИК, ни у исполнительной или правоохранительной власти…При таком низком рейтинге за два месяца до выборов и наличии других явных фаворитов кампании, думаю, люди не захотят переезжать сразу после выборов в тюрьму, а скорость утечки информации из его штабов не будет превышать даже 15 минут», – пишет Портнов.

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«Абсолютно предрешённый результат. Призываю всех успокоиться и уже через два месяца планировать жизнь без Порошенко», – добавляет он.

Спокойствия самому Портнову, очевидно, прибавляют высокие шансы на победу Юлии Тимошенко, в партии которой он состоял до того, как перебежал к Виктору Януковичу. Похоже, что Портнов надеется заслужить прощение и вернуться под крыло бывшей шефини.

Циничного представителя украинской элитки не смущает, что Тимошенко на своем предвыборном съезде сделала ставку на продолжение нацистской повестки Порошенко – с боевиками-«киборгами», расстригой-Филаретом и обещанием захвата Крыма с Донбассом.

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