Под Купянском проблемы. Наши командиры все чаще отдают приказ отступать – командир ВСУ

Игорь Шкапа.  
08.04.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Выросло число случаев, когда командиры украинских батальонов предпочитают отступить под угрозой окружения.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил командир дивизиона артиллерийской разведки новой Нацгвардии Украины Виталий Литвин, указавший, что «сейчас может стать очень тяжело на Купянском направлении».

Выросло число случаев, когда командиры украинских батальонов предпочитают отступить под угрозой окружения. Об этом...

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«Если враг выйдет на рубеж по реке Оскол в районе Купянска, он сможет вдоль этой реки продвигаться… Да, мы сможем наносить ему фланговый огонь, но провести штурмовые действия нам будет очень трудно. Враг делает «мешки», охватывая населенные пункты, а нам в эти «мешки» нужно доставлять БК, провизию, людей.

К тому же, русские постоянно мониторят «Суперкамами», «Орланами» наши переправы через Оскол, чтобы потом уничтожать их «Ланцетами», FPV-дронами и просто артиллерией. Когда ты проезжаешь, пролетаешь 150 метров моста, ты самый уязвимый. Один боеприпас, один обломок – это уничтоженная техника, раненый личный состав и в первую очередь невыполненная боевая задача. Или не эвакуированный раненый. Именно поэтому ситуация в Купянском направлении может очень быстро обостриться», – сказал Ливтвин.

Он считает логичным, что русские намерены не просто выйти к Купянску, но и спуститься по Осколу и Северскому Донцу на север Донбасса, чтобы атаковать с севера Краматорскую агломерацию.

«Сейчас, когда возникают огненные мешки, которые враг может контролировать, наши командиры батальонов чаще принимают решение о том, что нужно сохранить личный состав и выйти», – признает украинский командир.

Кроме того, он попытался объяснить, почему к северу от Купянска на противоположном берегу реки российский плацдарм расширяется.

«Это комплексная проблема: нехватка личного состава, нехватка артиллерийских боеприпасов. И чтобы усилить оборону на одних направлениях, нам нужно где-то ее ослабить…

Сейчас я буду дополнительно задействовать свои подразделения на Купянском направлении, потому что, как я уже говорил, он может превратиться в стратегическое направление для врага. Для его продвижения в сторону моей любимой Краматорской агломерации, а также параллельно продвижение в сторону этой агломерации по направлению Покровска. Таким образом, враг будет двигаться навстречу друг другу, истощать подразделения на этих направлениях и образовывать большие огневые мешки», – прогнозирует тяжелые времена для ВСУ Литвин.

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