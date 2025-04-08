Под Купянском проблемы. Наши командиры все чаще отдают приказ отступать – командир ВСУ

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Выросло число случаев, когда командиры украинских батальонов предпочитают отступить под угрозой окружения.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил командир дивизиона артиллерийской разведки новой Нацгвардии Украины Виталий Литвин, указавший, что «сейчас может стать очень тяжело на Купянском направлении».

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«Если враг выйдет на рубеж по реке Оскол в районе Купянска, он сможет вдоль этой реки продвигаться… Да, мы сможем наносить ему фланговый огонь, но провести штурмовые действия нам будет очень трудно. Враг делает «мешки», охватывая населенные пункты, а нам в эти «мешки» нужно доставлять БК, провизию, людей. К тому же, русские постоянно мониторят «Суперкамами», «Орланами» наши переправы через Оскол, чтобы потом уничтожать их «Ланцетами», FPV-дронами и просто артиллерией. Когда ты проезжаешь, пролетаешь 150 метров моста, ты самый уязвимый. Один боеприпас, один обломок – это уничтоженная техника, раненый личный состав и в первую очередь невыполненная боевая задача. Или не эвакуированный раненый. Именно поэтому ситуация в Купянском направлении может очень быстро обостриться», – сказал Ливтвин.

Он считает логичным, что русские намерены не просто выйти к Купянску, но и спуститься по Осколу и Северскому Донцу на север Донбасса, чтобы атаковать с севера Краматорскую агломерацию.

«Сейчас, когда возникают огненные мешки, которые враг может контролировать, наши командиры батальонов чаще принимают решение о том, что нужно сохранить личный состав и выйти», – признает украинский командир.

Кроме того, он попытался объяснить, почему к северу от Купянска на противоположном берегу реки российский плацдарм расширяется.