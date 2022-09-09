Под Купянском танковый бой. Изюм готовится к обороне

09.09.2022  15:34 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку атаки на стратегически важны город Купянск на Харьковщине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает проект «WarGonzo», военкор которого находится в районе боевых действий.

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку атаки на стратегически важны город Купянск на Харьковщине. Об...

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«Как на сообщили, у Купянска идет танковый бой. Противник предпринял попытку прорыва», – сообщил журналист.

Также он рассказал, что со стороны Купянска поднимается черный дым.

В свою очередь военкор Сергей Среда передал последние новости из Изюма.

«Добрался до Изюма, – рассказывает он. – Ситуация сложная, но все под контролем группировки союзных войск.

«ВСУ предпринимают попытки перерезать транспортное сообщение между Купянском и Изюмом, и блокировать дорогу. В Купянске ситуация достаточно напряженная. Границы перекрыты, проезд в город для гражданских закрыт. Изюм готовится к обороне. 60 МСБ «Ветераны» перекрыла ряд участков между Изюмом и Купянском. Подразделение усилено бронетанковой группой, а также артиллерией», – сообщает Среда.

Бывший политзаключенный, участник Русской весны в Харькове Константин Долгов не скрывает разочарования складывающейся ситуация на фронте.

«А теперь, когда из Купянска уже эвакуируют, предлагаю посмотреть на ситуацию глазами жителя Херсона или Мелитополя. «Россия здесь навсегда» – пишут на плакатах. В Балаклее тоже так думали и писали. Уже отлавливают всех, кто сотрудничал с РФ. Даже просто поддерживал новую власть…

От бессилия просто тупая злоба накатывает. Вы еще, сука, Медведчука поменяйте сейчас и азовцев отпустите», – пишет Долгов в своем телеграм-канале.

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