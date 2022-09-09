Под Купянском танковый бой. Изюм готовится к обороне

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку атаки на стратегически важны город Купянск на Харьковщине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает проект «WarGonzo», военкор которого находится в районе боевых действий.

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Также он рассказал, что со стороны Купянска поднимается черный дым.

В свою очередь военкор Сергей Среда передал последние новости из Изюма.

«Добрался до Изюма, – рассказывает он. – Ситуация сложная, но все под контролем группировки союзных войск.

«ВСУ предпринимают попытки перерезать транспортное сообщение между Купянском и Изюмом, и блокировать дорогу. В Купянске ситуация достаточно напряженная. Границы перекрыты, проезд в город для гражданских закрыт. Изюм готовится к обороне. 60 МСБ «Ветераны» перекрыла ряд участков между Изюмом и Купянском. Подразделение усилено бронетанковой группой, а также артиллерией», – сообщает Среда.

Бывший политзаключенный, участник Русской весны в Харькове Константин Долгов не скрывает разочарования складывающейся ситуация на фронте.

«А теперь, когда из Купянска уже эвакуируют, предлагаю посмотреть на ситуацию глазами жителя Херсона или Мелитополя. «Россия здесь навсегда» – пишут на плакатах. В Балаклее тоже так думали и писали. Уже отлавливают всех, кто сотрудничал с РФ. Даже просто поддерживал новую власть…

От бессилия просто тупая злоба накатывает. Вы еще, сука, Медведчука поменяйте сейчас и азовцев отпустите», – пишет Долгов в своем телеграм-канале.