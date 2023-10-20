Под Купянском Зеленский срочно усилил заградотряды головорезами Кракена

На фоне российского наступления под Купянском Харьковской области, и после того как военнослужащие 115 бригады ВСУ массово отказываются воевать – Зеленский направил Залужного лично разбираться , плюс потребовал от «Кракена» увеличить количество заградотрядов. Это подразделение давно «славится» своей жестокостью, как к мобилизованным, так и к местным жителям. Ведь основной костяк «Кракена» формировался из преступников, осуждённых по самым тяжким статьям (убийства, грабежи, ОПГ).

На сегодня их численность насчитывает не менее 2000 человек, за счёт чего власти Украины и Генеральный штаб ВСУ направляют отдельные отряды «Кракена» на разные направления фронта, как для штурмовых операций, так и для «налаживания» дисциплины в других подразделениях украинской армии.

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Солдаты 115 бригады публично отказались выполнять приказы командиров из-за сложной для них обстановки. По их заявлениям, они более полугода находятся в так называемом «Купянском лесу» недалеко от населённого пункта Лиман Первый Харьковской области, при этом фактически оставлены командованием, без пополнения боеприпасов и провизии.

Российские войска более полугода наносят артиллерийские и авиационные удары по расположениям украинских солдат, сократив их численность в несколько раз. Что существенно снизило морально-психологическое состояние личного состава 115 бригады ВСУ, и как результат – саботаж.

Комбриг 115 омбр полковник Коновал потерял контроль над личным составом и запросил на Купянское направление харьковских националистов подразделения «Кракен».

Местные жители Купянска отмечают, что в последние дни в городе появилось много мужчин в гражданской форме спортивного телосложения. Также известно, что в городе бойцы подразделения «Кракен» оборудовали специальные комнаты, где для налаживания дисциплины проводятся «разъяснительные беседы» с проблемным личным составом 115 омбр. Помимо этого к северу от Синьковки националисты поставили несколько огневых точек, получив приказ открывать огонь на поражение по отступающим ВСУшникам.

Видимо Зеленский понимает, что новые мобилизационные силы не имеют – и не будут иметь такой мотивации, как националисты. А на фоне снарядного голода и уничтожения тяжелой техники, в любой момент вся украинская оборона в Харьковской области может посыпаться – направил Залужного лично проконтролировать обстановку.

Ещё одним фактом, свидетельствующим о больших потерях ВСУ на Купянском направлении, является то, что 32 омбр отвели на Купянский сахарный завод. В подземных помещениях предприятия стоят рефрижераторы для погибших кадровых военнослужащих, чтобы их тела можно было передать родственникам, а для мобилизованных вырыты братские могилы, в которые их тела скидывают без документов и личных вещей.

Кроме того, в полевых госпиталях Подлимана и Боровой находятся десятки тяжелораненых солдат 32 бригады, которым не оказывают должную медицинскую помощь, и при этом отбирают телефоны для недопущения разглашения о критической ситуации ВСУ на Купянском направлении. Местные жители периодически видят дым из труб, хотя завод не работает. Не исключено, что печи сахзавода используют как крематорий.

Не прекращается уничтожение предприятий двойного назначения и в самой черте Харькова. За последние несколько дней ВКС РФ нанесли удары по предприятиям, где предположительно было налажено производство боеприпасов для стрелкового оружия украинской армии. Власти, конечно, скрывают реальные разрушения, рассказывая, что удары наносятся по гражданской инфраструктуре. Но харьковчане убеждены, что все предприятия Индустриального района Харькова давно переоборудованы под нужды ВСУ и являются законными целями военной операции.

На сегодня нельзя утверждать, что наступление российской армии глобально продвинулось, но точно первая линия обороны Украины понесла огромные потери, из-за которых они вынуждены были отойти к н.п. Петропаловка для ротации войск и пополнения запасов. Доставить их им вряд ли смогут, ведь единственная трасса, по которой могли осуществлять доставку боеприпасов и провизии, находится под плотным огнём российской артиллерии.