«Под Лисичанском – каша из бегущих сдаваться заградотрядов и ВСУшников» – военный эксперт

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Новости Украины

Взятый в оперативное окружение подразделениями НМ ЛНР и ВС РФ в Лисичанске украинский гарнизон практически лишен возможности восполнять военно-технические и людские потери и активно подавляется артиллерийским и авиационным огнем.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил руководитель ассоциации «Военкор», военный эксперт Анатолий Матвейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что топографическое превосходство украинских позиций в находящемся на возвышенности Лисичанском русские войска перекрывают превосходством огневым.

«На один выпущенный снаряд украинскими националистами, мы отвечаем – десятью. Это – мощнейшее огневое подавление, великолепная артиллерийская (работа – ред.) и все виды разведки. Думаю, что наши ребята, которые там находятся, не дадут им возможности использовать то оружие, которое им перебросили», – рассказал Матвейчук.

По его словам, украинский гарнизон использует остатки старого отечественного вооружения, редко обращаясь к импортным образцам.

«Скажу так: у них – то же оружие, что было и в Северодонецке. Это – советские образцы в малом количестве: РСЗО, 122 мм, ограниченно – 152 мм. Возможно, есть некоторое количество (иностранной военной техники – ред.) – десятки, не делают критической массы оружия, которое было поставлено Западом. Перекрыть полностью не представляется возможным. Мы не можем на каждом метре поставить солдат, чтобы перекрывали. Есть тропы, по которым еще снабжение струйками доходит. По дубравам, лесополосам, но основные трассы, где можно было бы провезти колону, – перекрыты наглухо и (находятся – ред.) под контролем сухопутной группировки и огневых подразделений», – заверил эксперт.

Матвейчук подчеркнул, что не имеющие сил больше оказывать сопротивление украинские военные, даже будучи под заградогнём со стороны «сослуживцев», предпринимают попытки сложить оружие и сдаться. Однако иностранные наёмники будут биться до конца.

«Под Лисичанском – каша. Очень много нациков пытаются сдаться, и они это делают. Выходят группами. Начинают выходить – по ним начинают стрелять. Западные СМИ говорят, что это – «дружественный огонь». Это – не «дружественный огонь», а огонь по тем людям, которые хотят прекратить сражение и сдаться в плен. И самое главное, что много наемников, которые боятся. Страшно им стало, когда вынесли уголовные дела в отношении наемников, в особенности, из Англии. И они собираются драться», – сообщил Матвейчук.