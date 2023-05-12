Под лозунгами против нацизма война застряла на границах, которые никого не устраивают – Шурыгин

Владимир Гладков.  
12.05.2023 11:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Власти будут и дальше озвучивать размытые формулировки целей СВО, вроде денацификации, лишь бы не говорить об очередном грядущем корейском варианте, которым увенчивается любой современный конфликт.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти будут и дальше озвучивать размытые формулировки целей СВО, вроде денацификации, лишь бы не...

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«Для нас, на мой взгляд, одна наших из стратегических слабостей является абсолютная размытость главной задачи. Связана с тем, что эту задачу для себя, скорее всего, не сформулировали, а если сформулировали, то не желают её озвучивать наше высшее руководство.

Потому что всем уже понятно, что есть возможность вести войну до победного конца, то бишь до того, как мы выйдем на западные границы Украины. Для этого у нас хватит ресурсов, это тоже уже понятно, но по мере этого выхода война будет превращаться во всё более масштабную, она всё сильнее будет наваливаться на плечи общества.

И очевидно, что уже, допустим, через год, если мы будем вести разговор примерно в этой же ситуации, то линия фронта, конечно, уйдёт далеко на запад, но и число воюющих, число погибших, число материальных затрат вырастит на порядок», – считает эксперт.

«Поэтому что на Западе постоянно раздаются голоса людей, которые постоянно пытаются апеллировать к общему историческому опыту, что современная война, в которой невозможно быстро и эффективно победить, всегда заканчивается корейским вариантом, какой-то параллелью, вдоль которой всё это останавливается, может замирить и на 50 лет, и на 70, а может и на 10, кто его знает. И, конечно, думать об этом варианте, а тем более озвучивать его вслух для всей нации, невозможно. Потому что тогда возникает вопрос, ради чего всё это было.

Соответственно в таких случаях говорятся такие общие вещи, что мы воюем против нацизма, мы будем сокрушать, мы будем достигать и прочее. И мы видим эту войну, но она пока идёт на тех границах, которые нас никак не устраивают», – сказал Шурыгин.

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