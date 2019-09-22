Под Луганском местные избили украинского военного

22.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащий одной из бригад ВСУ, дислоцированной в зоне проведения боевых действий на подступах к ЛНР, доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами после драки украинских военных с местными жителями.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, вечером 21 сентября военнослужащие 10-го мотопехотного батальона 59-й бригады ВСУ после распития спиртных напитков самовольно покинули территорию части и продолжили пьянку около ближайшего магазина в посёлке Мироновский.

«Около торговой точки между «защитниками незалежной» и местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из боевиков с множественными гематомами и переломом ребер доставлен в госпиталь. Остальные участники конфликта задержаны сотрудниками полиции и переданы Военной службе правопорядка», – рассказал Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в настоящее время исполняющий обязанности командира бригады Валерий Кащишин проводит разбирательство по данному факту, пытаясь переложить ответственность за инцидент на местное население.