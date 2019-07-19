Под Львовом на глазах у инструкторов НАТО утонула БМД с украинским экипажем

19.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Во время учений во Львовской области украинская армия потеряла боевую машину десанта вместе с личным составом.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, командование ВСУ продолжает скрывать увеличение случаев небоевых потерь среди своих военнослужащих, причём сокрытие идёт не только в зоне «ООС», но и в тыловых и учебных частях.

«По данным разведки, при отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В бронемашине находилось трое десантников. Все погибли», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что по указанию командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Михаила Забродского факт гибели военнослужащих будет предан огласке только после проведения выборов в Верховную раду.