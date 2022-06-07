Под Марьинкой ликвидирован «циничный Бандера»

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Новости Украины

Во время боя под Марьинкой ликвидирован член запрещенного в России «Правого сектора», бывший адвокат Денис Гордеев.

Об этом в своем блоге сообщил бывший боевик, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосийчук напомнил, что именно Гордеева в 2015-м году президент Петр Порошенко назвал «циничным Бандерой», имея в виду бандита.

Гордеева обвиняли в убийстве сотрудника СБУ на одной из улиц Волновахи.

«В бою под Марьинкой погиб наш друг, политзаключенный режима Порошенко, которого сам Петр Алексеевич окрестил «Циничным Бандерой», адвокат Денис Гордеев! Успешный киевский адвокат пошел на войну весной 2014-го, воевал в «Правом секторе», позывной «Адвокат». После стычки с СБУшниками в 2015-м несколько лет удерживался за решеткой. Комитет освобождения политзаключенных признал дело Гордеева политическим, брал его на поруки. После смены власти Денис вышел на свободу и возобновил адвокатскую практику. Последним его подзащитным был Артем Рябчук, «днепровский стрелок». После начала большой войны снова ушел добровольцем на фронт и снова его закрыло СБУ. Вышел – и снова фронт. Сегодня «Адвокат» погиб», – написал Мосийчук.

Коллега Гордеева, адвокат Надежда Черкасова в своем блоге подчеркнула, что за убийство Гордеева якобы назначена награда:

«С началом войны еще в 2014 году отправился на восток. Под позывным «Адвокат» воевал как в составе «Правого сектора», так и в батальоне «Днепр-1». Возглавлял группу «Правого сектора», прикрывавшую уход бойцов «Донбасса» после известного разгрома последних под Карловкой. Участвовал в освобождении Красноармейска, был ранен в Мариновке. Создавал укрепрайоны в Песках. Говорят, что в ДНР за голову «Адвоката» было обещано вознаграждение – 100 тысяч долларов. А теперь погиб во время российского вторжения».