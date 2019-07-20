Под машину лидера коммунистов ДНР заложили взрывчатку

20.07.2019, Донецк, Михаил Рябов

В Донецке чудом избежал гибели лидер коммунистов ДНР Борис Литвинов, сообщил ополченец и член Компартии Бенес Айо.

«Вчера утром товарищ Литвинов вышел к своей машине на охраняемую стоянку возле дома. Осмотрев, как всегда, машину внешне, он сел в нее, завел и начал медленно выезжать со стоянки. Проехав 8-10 метров, Борис услышал посторонний звук под машиной, похожий на езду со спущенным колесом. Остановившись, вышел из машины и еще раз начал осматривать колеса. И тут он заметил под колесом 2-х килограммовую гирю, от которой под машину тянулась веревка. Осмотрев направление веревок, он обнаружил под водительским сиденьем прикрепленное к днищу взрывное устройство, состоящее из двух гранат. Приехавшие по вызову сотрудники правоохранительных органов сняли взрывное устройство и сообщили, что, если бы машина проехала еще несколько метров, произошел бы взрыв большой силы», – сообщил Айо.

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По его словам, инцидент может быть связан с тем, что местная Компартия противостоит «впихиванию ЛДНР обратно в состав Украины на правах автономии».

Айо полагает, что в таком сценарии заинтересован целый ряд украинских олигархов, потерявших свои активы в Донбассе.

«Народ и Армия ЛДНР, которые вот уже на протяжении 5 лет противостоят преступной бандеровской агрессии, никогда, ни на каких условиях не согласятся вернуться обратно в лоно фашистской Украины. Украины, чьи войска ежедневно поливают территории Донбасса смертельным градом из огня и железа, в результате чего гибнут люди и получают ранения люди, а также разрушаются жилые здания», – подчеркнул ополченец.

«Напомню, что 29 сентября 2018 года прогремел взрыв в здании горкома Компартии ДНР во время нашего предвыборного съезда, из-за чего КПДНР не смогла принять участие в выборах в Народный Совет. А в феврале 2019 года неизвестные террористы сожгли дом Бориса Литвинова», – отметил Айо.