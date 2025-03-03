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Международная политика Турции в современной истории всегда строилась на принципе – «и нашим, и вашим». Напомню, еще во время Второй мировой войны Турецкие власти придерживались позиции нейтралитета и формально присоединились к антигитлеровской коалиции лишь 23 февраля 1945 года, когда исход противостояния был уже предрешен. Стоит заметить, в той войне принимали участие 62 государства из 74, существовавших на тот момент!

Любой глобальный катаклизм турки стремились использовать в своих интересах. Даже революционный переворот в России, они использовали себе во благо. Гора Арарат, по сей день являющаяся символом Армении, перешла к Турции в качестве подарка, от пришедших к власти большевиков, вместе с огромным Сурмалинским уездом, прежде входившим в состав Российской империи…

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Нынешняя политика Турции следует все тем же принципам – выждать острую фазу конфликта, и затем, поддержав победителя, урвать свой кусок. Однако нынешняя напряженная политическая обстановка в мире, продолжающийся вооруженный конфликт между НАТО и Российской Федерацией на территории Украины, вынуждает турок отступить от привычных методов увиливания от твердой позиции и заставляет наконец определиться – на чьей они стороне.

Недавний скандал в Белом доме, когда номинальный (но, нелегитимный) глава украинского режима был с позором изгнан с едва начавшихся переговоров на высшем уровне, турецкие СМИ окрестили «кошмаром Европы». Анонсированный американским президентом Трампом отказ от новых поставок вооружений и финансовой поддержки Киева ставит европейских сторонников продолжения противостояния с Россией в критическое положение.

Турецкая пресса уже прикидывает, как долго смогут продержаться украинские войска без помощи США. Позволю себе пространную цитату одного из турецких изданий:

«По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает возможность полной или временной приостановки программ военной помощи Украине. Если это произойдет, то военная помощь, которую США предоставляют Украине на сумму около четырех миллиардов долларов, включая радиолокационные системы, военную технику, артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, системы ПВО и тактические ракеты, может быть приостановлена. По данным базирующегося в Германии Кильского института мировой экономики, за три года с начала войны США предоставили Украине 64 млрд евро военной поддержки и 50 млрд евро финансовой поддержки. Кроме того, Вашингтон взял на себя логистическую поддержку поставок оружия европейскими странами на Украину, обеспечив обслуживание военной техники и поддержку украинской разведки. Если европейские страны не смогут сократить этот разрыв, то, по имеющимся оценкам, украинская армия сможет воевать еще около полугода, с имеющимися у нее боеприпасами и оружием».

При всей остроте ситуации, турецкие власти все еще не готовы отказаться от привычных методов и сценариев. Популярнейший онлайн-портал Северного Кипра Kıbrıs Postası (эта часть Кипра оккупирована Турцией и находится под ее юрисдикцией) огласил официальную позицию Анкары:

«Турция с самого начала войны поддерживала хорошие отношения с обеими странами. Турция, оказывающая военную поддержку Киеву, отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы».

«Турция, которая с прошлого года призывает к соглашению о прекращении огня, приветствовала инициативу США по прекращению войны. Однако эта инициатива была сорвана словесной перепалкой между президентами Украины и США в Вашингтоне. По данным издания Asharq Al-Awsat со ссылкой на Reuters, турецкий дипломатический источник сообщил, что министр иностранных дел Хакан Фидан предложит провести мирные переговоры между Украиной и Россией на встрече европейских лидеров в Лондоне, на турецкой территории», – добавляет издание.

Фактически, турецкое руководство стремится остаться в удобной позиции «примирителя» враждующих сторон и сохранить добрые отношения со всеми сторонами конфликта. Вряд ли им удастся долго балансировать в этом положении.

Приведу единственный пример. Все турецкие СМИ написали о неких «контактах министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анкаре». Упомянутый «контакт» сводился к телефонному звонку главы российского МИДа турецкому министру иностранный дел Фидану, в ходе которого Лавров рассказал коллеге о недавней попытке Украины атаковать газопровод «Турецкий поток»!

Проще говоря, мечта турок – стать главным хабом по поставке российских энергоносителей в Европу, могла (и, все еще может!) рухнуть под огнем ВСУ…

Турецким властителям пришло время задуматься, не слишком ли накладно им будет продолжать поддерживать обезумевшую в агонии клику Зеленского и его европейских подельников.