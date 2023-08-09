Под Москвой мощный взрыв на военном заводе – в небо взмыл огромный столб дыма

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В Сергиевом Посаде, находящемся в нескольких десятках километрах от Москвы, произошел мощный взрыв.

На опубликованных в сети многочисленных видео и фото можно увидеть поднимающийся в небо огромный столб дыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительной информации, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбило окна», – сообщает тг-канал «База».

На Украине ожидаемо радуются.

«Под Москвой произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. Возможно, это был удар БПЛА по БНР, – издевается киевский националист Александр Аронец. – На заводе, который почему-то загорелся под Москвой, производится военная оптика для российской армии – от биноклей до оптических прицелов».

При этом тг-канал 112 пишет, что, по предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой.

Об этом же пишет и журналист Дмитрий Борисенко:

«Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев-Пасад произошел на складе пиротехники компании Пиро-Росс. Она арендовала под сохранение продукции помещения на территории предприятия. На этот час известно о 18 пострадавших»,

Обозреватель Сергей Мардан отмечает:

«На ЗОМЗ производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения, а также медицинскую и гражданскую оптическую продукцию».

Что именно стало причиной взрыва пока сказать сложно, официальной информации нет. Но на роликах видно, что взрыв был очень сильный. Люди жалуются, что взрывной волной их просто отбросило.

Московский политолог Дмитрий Евстафьев признает, что просто ошарашен случившимся.

«Я в афиге, если честно. Один вопрос – а много у нас предприятий ВПК, где пиротехнику складируют, масла моторные, косметику и проч.? Выяснить бы… Так, ради интереса. Вот, это и называется – отсутствие внутренней мобилизации.Только всех собак на государство вешать не стоит, ладно? С себя начнем», – пишет Евстафьев.