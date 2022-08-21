Под Москвой подорвали авто идеолога Русской весны. Погибла его дочь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Под Москвой на Можайском шоссе в результате взрыва машины во время движения погибла 30-летняя Дарья Дугина, дочь политолога Александра Дугина, который был одним из главных идеологов Русской весны 2014 года.

Погибшая выступала на ТВ под псевдонимом Платонова. Она публиковала разоблачения деятельности Bellingcat и работающего на неё Христо Грозева. Однако уже появились сообщения, что на взорвавшемся «Лэнд крузере» должен был ехать отец Дарьи, но сел в другое авто.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Думаю целили не в Дашу… Украинскую элиту надо начинать прицельно уничтожать калибрами немедленно», – призывает публицист Егор Холмогоров.

«Дугин много пишет о СВО… Проверять надо, но если это терр/акт, то украинский след очень очевиден. И тогда это серьезно», – комментирует политолог Марат Баширов.

Экс-советник главы ДНР Александр Казаков считает вероятность украинской диверсии высокой.

«Оба – и отец, и дочь – политически активные люди. Дугин – один из идеологов Русской весны. С трудом поверю, что машины (особенно тойоты) просто так на ходу взрываются. Уверен, что основная версия – «украинский след». Киев давно перешёл к террористическим методам ведения войны. Но если это они, и здесь, прямо под Москвой, то пора валить к чертям Киев», – полагает Казаков.

Такого же мнения придерживается экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

«Взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Дугина. Вы могли часто видеть её на телеэкранах под псевдонимом Платонова. Пишут, что Дарья была в машине и погибла… Вероятность того, что это не теракт – одна миллионная. Машины просто так не взрываются. Если теракт, то, значит, они решили начать активную работу на нашей территории. Значит, теракты будут продолжаться. Чем Москва сможет ответить на это? Не знаю. Волшебной палочки, чтобы победить в мгновение ока, у нас нет», – констатирует Долгов.

«Покойная собака была в «Азовстали». Занималась пропагандой смерти, как и пока живой Дугин», – уже заявил главарь подшефной СБУ группировки С14 Евгений Карась.

«Русские ещё не привыкли, не поняли, что война на ограничивается географической «украиной». Смерти, взрывы, теракты будут только множиться, пока не будет уничтожена главная база терроризма – сама Украина», – считает волонтер Александр Жучковский.

Дарья Дугина-Платонова Военкор Аким Апачев и Дугин с дочерью. Фото сделано за несколько часов до трагедии на фестивале под Москвой