Под Москвой убит Илья Кива – бывший нацист, соратник Медведчука

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В Подмосковье обнаружено окровавленное тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом первым сообщил со ссылкой на свои источники телеканал «Рен ТВ», а затем данные подтвердил экс-ведущий киевского антимайдана Юрий Кот.

Сообщается, что тело Кивы обнаружили на улице, лежащим в снегу на территории клубного поселка, где он жил после переезда с Украины в 2014 году. Журналистка Полина Реутова уточняет, что передвигался Кива на бронированном «Мерседесе» и с охраной, но это ему не помогло.

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«Сначала начальник полтавских правосеков, доверенное лицо лидера ПС Яроша, затем соратник Авакова по установлению полицейского государства. Потом резко поменял ориентацию, – возглавил Соцпартию, вспомнил про деда – Героя Советского союза и стал нардепом ОПЗЖ. Материально поднявшись на лихом постмайданном переделе, потом можно себе позволить хоть в оппозицию уйти, хоть в Россию бежать», – напоминает биографию Кивы одесский политик Вячеслав Азаров.

Политолог Сергей Марков объясняет метаморфозы Кивы просто – его перекупил Виктор Медведчук.

«В прошлом бандеровец и участник войны на Донбассе против Донбасса. Потом его Аваков послал Медведчуку в список для гарантии контроля. Но Медведчук его перекупил. После ареста Медведчука Кива бежал в Россию», – написал Марков.

Во время Русской весны Кива действительно участвовал в карательной операции против Донбасса. Затем, работая в МВД, занимал агрессивно антироссийскую позицию. В 2015 году Кива в эфире меджлисовского телеканала ATR назвал русских и жителей России «варварами». Впоследствии он обещал, что миллионы украинских гастарбайтеров поднимут восстание в России. В 2015 году Кива заявлял в эфире ТВ, что учит своего ребенка считать русских врагами. Однако уже в 2019 году Кива оказался в списках партии Медведчука, а затем и в России – после разгона медведчуковских партийных структур и начала СВО.

«Он даже не пытался смыть свои преступления. Просто паразитировал и требовал внимания», – пишет телеведущая Надана Фридрихсон.

«Кива один из ярких разжигателей в 14-м году, соучастник военных преступлений. Позор для России, что он не сидел, а на свободе гулял. Если бы сидел, целее бы остался», – полагает социолог Денис Селезнёв.

Украинские СМИ с восторгом восприняли известие о смерти Кивы. Синхронно киевские издания сообщили, что убийство экс-депутата – спецоперация СБУ. Как известно, сегодня же в Луганске была подорвана машина и экс-депутата парламента ЛНР Олега Попова.

«Мощный Николай сегодня», – язвит глава Зе-офиса Андрей Ермак.

«Сразу два политических убийства в России за один день. В Луганске местный депутат Попов, в Подмосковье Кива. По украинским пабликах сейчас скакание на костях, бурный восторг. Судя по всему, спецслужбы Киева помогают Зеле удержать фокус внимания хомячья, от тотальной зрады по всем направлениям», – считает Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер».

«Если смерть Кивы – это итог работы спецслужб киевского режима, то это значит, что агентура противника по-прежнему способна проводить теракты у нас дома», – констатирует военкор Евгений Поддубный.

«А действующие украинские нацисты, как спали, так и спят спокойно», – замечает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

«Безотносительно того, что говорил и делал Кива, сам факт его убийства на территории России иностранной спецслужбой, если это действительно дело рук СБУ, является серьезной недоработкой спецслужб российских, на фоне продолжающейся болтовни о необходимости создания СМЕРШа», – указывает обозреватель Борис Рожин.

«Не имеет никакого значения, хорош или плох гражданин Икс. Если Россия политически приняла его, значит, он должен быть в безопасности. И не в том смысле в безопасности, что его обязан охранять полк спецназовцев. Разумеется, это невозможно. Безопасность должна быть гарантирована страхом возмездия. К сожалению, ничего подобного нет и близко. Украинцы широко и безнаказанно занимаются в России политическим террором», – констатирует публицист Дмитрий Ольшанский.