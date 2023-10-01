Под Набиуллиной закачалось кресло
Эльвира Набиуллина может покинуть пост главы Центробанка России после президентских выборов.
Об этом в эфире «Соловьев лайв» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас идет схватка, и мы видели уже 5-6 человек, которые предъявили свои претензии на место Набиуллиной, у которой есть определенные проблемы, потому что общественное мнение, включая высокие фигуры, пришло к выводу, что девальвацию она сделала зря.
Соответственно экономический рост она реально остановила.
Все показатели говорили, что у нас начался экономический рост, спасибо Мишустину, а Набиуллина сначала девальвацией, а потом подъемом ставки его остановила. Многие люди рассердились всерьез.
По этой причине под Набиуллиной закачалось кресло. Злые языки называют и другие причины – в связи с переоценкой влияния различных кремлевских башен, в том числе и той, под которой находится Набиуллина. Экономически она работает на МВФ, а политически они сидит внутри вот этой тусовки», – сказал Хазин.
Среди претендентов на пост главы ЦБ РФ он назвал главу «Сбербанка» Германа Грефа, главу ВТБ Андрея Костина и бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.
Спасибо!
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