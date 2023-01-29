“Под нашим контролем”: Пригожин прокомментировал взятие села Благодатное силами ЧВК “Вагнер”

Майоров Максим.  
29.01.2023 11:55
  (Мск) , Бахмут
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс


Штурмовики ЧВК “Вагнер” взяли под контроль стратегически важный поселок Благодатное на севере от Бахмута. Об этом сообщил предприниматель Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем”, — сказал бизнесмен.

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Штурмовики ЧВК “Вагнер” взяли под контроль стратегически важный поселок Благодатное на севере от Бахмута....

Ранее поступила информация, что “музыканты” перешли реку Бахмутовка в районе населенного пункта, благодаря чему получилось отрезать пути снабжения ВСУ на северном направлении. Несмотря на серьезное сопротивление со стороны противника, ЧВК “Вагнер” смогли занять стратегически важную позицию.


Интернет-пользователи уже назвали происходящее на данном участке фронта “Бахмутской мясорубкой” из-за колоссальных потерь со стороны украинской армии. Именно в этот район украиское командование стягивает основные силы и постоянно отправляет подкрепления.Источник: Военное обозрение

Источник: Военное обозрение

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