“Под нашим контролем”: Пригожин прокомментировал взятие села Благодатное силами ЧВК “Вагнер”

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Штурмовики ЧВК “Вагнер” взяли под контроль стратегически важный поселок Благодатное на севере от Бахмута. Об этом сообщил предприниматель Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем”, — сказал бизнесмен.

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Ранее поступила информация, что “музыканты” перешли реку Бахмутовка в районе населенного пункта, благодаря чему получилось отрезать пути снабжения ВСУ на северном направлении. Несмотря на серьезное сопротивление со стороны противника, ЧВК “Вагнер” смогли занять стратегически важную позицию.

