23.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Под ногами украинских оккупантов в Донбассе горит земля и в тылу, и на фронте

После поражения под Горловкой и провала украинской ДРГ, командование «ООС» спешно готовит новых диверсантов, однако вынуждено распылять силы и на тыловое обеспечение, в связи с активизацией партизанского сопротивления, а также «сливом» стратегически важной информации.

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Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашей разведкой подучены данные об отдаче командованием т.н. ООС распоряжений командирам воинских частей до 28 мая 2018 года пополнить запасы горюче-смазочных материалов до установленных норм. Кроме того, 28 мая 2018 года на территории лагеря «Сармат» под Краматорском запланировано проведение инструкторско-методического занятия с начальниками отделов тылового обеспечения ГСМ оперативно-тактических группировок, начальниками служб ГСМ бригад», – рассказал Басурин.

В ДНР не исключают, что проведение таких занятий может быть вызвано опасением командования возможными подрывами складов, в соответствии с имеющимися у СБУ данными о действии в зоне «ООС» партизанского сопротивления из числа местного населения, на счету которых уже несколько подрывов боевых машин в районе населённых пунктов Краматорск, Мариуполь и Дзержинск.

«Также командующим ОТГ «Восток» А. Красноок поставлена задача саперным подразделениям 36 обрМП на снятие нескольких противотанковых минных полей. Кстати, мы знаем где именно будет оголяться линия обороны, и можно сказать, для нас это большой подарок. Украинское командование само создает нам благоприятные условия для успешных контрударов», – отметил полковник.

Кроме этого, отмечается прибытие в район Дзержинска группы из состава сводного отряда 3 оп СпН ССО ВСУ для проведения террористических актов на территории ДНР, а также диверсий на линии боевого соприкосновения.

«Аналогичные задания планировала выполнять ликвидированная позавчера группа боевика с позывным «Футболист» из состава механизированного батальона 24-й бригады ВСУ.

По имеющимся данным, террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации «Сорок сороков». Затем, переодевшись в гражданскую одежду, скрыться с последующей эвакуацией на территорию Украины.

Однако данным планам не суждено было сбыться. Благодаря профессиональным действиям военнослужащих отряда ВС ДНР, группу террористов (во время отвлекающих боев под Горловкой два дня назад) удалось выявить и уничтожить. Военнослужащие ВС ДНР представлены к государственным наградам.

То же самое ждёт и новую группу ССО ВСУ, которая прибыла к линии соприкосновения для выполнения преступных задач. У нас есть источники в 24-й и 54-й бригадах, а также в штабе ОТГ «Север», которые с нами делятся данными о передвижении террористов и их задачах», – заверил он.