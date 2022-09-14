Под носом у «цивилизованного мира» на Украине десятки пабликов в соцсетях призывают к расправам и убийствам

Новости Украины

На Украине открыто действуют демонстративно не замечаемые мировыми СМИ и политиками Запада десятки призывающих у расправам и убийствам над гражданами сообществ в Телеграм и других соцсетях. Особенно активизировалась их деятельность в последнее время – после поражения российской армии на Харьковщине и оставления этого региона.

Об этом пишет проживающий в Чили латиноамериканист, левый публицист и переводчик Олег Ясинский в своем телеграм-канале.

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«50 лет назад диссидент-антисоветчик Юлий Даниэль написал свой знаменитый рассказ «Говорит Москва», в котором придумал декрет советского правительства о «введении навстречу пожеланиям трудящихся Дня открытых убийств», разрешая в этот день, с некоторыми ограничениями, свободное убийство одних граждан другими. В самой антисоветской стране мира – Украине, эта идея в наши дни наконец получила практическое воплощение. После многолетней безнаказанной и ни разу не осуждённой «демократическим общественным мнением» разминки с сайтом «Миротворец», публично призывавшим к расправами над неугодными киевскому режиму людьми, сегодня с социальных сетях действуют десятки каналов, на которых нацисты ежедневно публикуют личные данные приговорённых ими «неправильных граждан» Украины и России», – пишет Ясинский.

Ясинский приводит целый список безнаказанно действующих погромных каналов в украинском сегменте Телеграм, называя их «платформой открытых убийств».

Харьковская область:

t.me/zrada_izyum

t.me/predatelivolchancka

t.me/predatelivolchancarezerv

t.me/zradabor



t.me/Kharkov_predatel

Донбасс:

t.me/ukraine_mariupol2022

t.me/zradnukuLyganhunu

t.me/kollaborantlug

t.me/stopvatapm

t.me/lygaoper/20043

Херсонская область:

t.me/Kherson_kolaborant

t.me/zradnikkh

t.me/zradnyk_skadovsk

t.me/Zradnyky_Beryslav

t.me/koloborantNK

t.me/zradniki_chaplynki

Запорожская область:

t.me/zradnyky_brd

t.me/saparatists

t.me/kollaborant_mlt

Россия:

t.me/putinjugend

Разное:



«На этих страницах тысячи людей, их друзей и членов семей, от последовательных противников киевского режима до совершенно случайных мирных жителей. Это массовый призыв к расправам за взгляды и убеждения или просто по подозрению. Огромная просьба, преодолев рвотный рефлекс, открыть хотя бы некоторые из них и пожаловаться на «насилие» в публикациях. Это единственное, что можно сделать и если мы добьёмся хотя бы временного закрытия хотя бы некоторых из них – это могло бы спасти чьи-то жизни», – указывает Олег Ясинский.

t.me/stopgdynt.me/collaboranteyest.me/zradapivden1t.me/zradniki_ua

Публицист сетует на то, что в то время, когда многие социальные сети и платформы блокируют авторов за инакомыслие, критику Запада и выражения симпатий к России – никто и нигде в мировом киберпространстве даже не пытается остановить призывы к геноциду идейных противников «цивилизованного мира».

«Наивно доверяя принципам свободного обмена идеями в социальных сетях, мы доверяли им наши личные данные, делились с ними нашими личными планами и публиковали в них наши мнения, не подозревая что в любой день это сможет стать поводом для приговора нас к смерти. Когда мы постили известное стихотворение Брехта, вряд ли кто-то из нас думал, что все это сбудется так скоро и так буквально», – резюмировал публицист.

Людоедская наглядная агитация на удицах Днепропетровска.

Популярный блогер из Донецка Игорь Гомольский обращает внимание на то, что деятельность таких интернет-сообществ – это и есть один из признаков фашизма на Украине, поисками которого озабочены очень многие российские авторы.

«Было время, когда все активно распространяли доказательства популярности идеологии фашизма среди украинских военных. Иные и теперь заняты этим, хотя никаких доказательств сегодня не требуется. Зигующие дети попадают в объективы камер европейских СМИ, а кресты и свастику на бронетехнике уже никто не прячет. Но фашизм – это не флаги и символы. Фашизм – это сайт «Миротворец» и такие вот паблики. Фашизм в законах, принятых украинской Радой за восемь с лишним лет. Он в заявлениях политиков, действиях военных и гражданских. А то, что собрал товарищ Ясинский, есть исчерпывающее доказательство коричневой сущности этого режима. Хоть цветы на их танках рисуй, а хоть и сердечки, но суть одна. А если кто не видит, то он либо глуп, либо в тайне одобряет», – пишет Гомольский.