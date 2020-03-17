Под носом у Кернеса пенсионеры устроили потасовку за бесплатные маски

17.03.2020, Харьков, Николай Седов

В Харькове под горсоветом люди в основном пенсионного возраста устроили давку с потасовкой из-за бесплатной раздачи медицинских масок.

Видео с краткой подписью «Позор под горсоветом» опубликовали в социальных сетях очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что выдачу масок организовал общественный деятель Анатолий Родзинский.

«Сегодня под горсоветом мы проводили акцию. Чтобы привлечь внимание харьковчан и мэра к пандемии коронавируса, мы за свои деньги купили 1000 респираторных масок 3М с фильтром FFP2, чтобы раздать их харьковчанам. Наша цель не раздача масок! Сколько бы мы ни купили, наших денег все равно не хватит на Харьков!

Мы пытаемся заставить мэра Харькова и горсовет выделить несколько десятков миллионов из бюджета города, чтобы купить хотя бы 100 тыс. тестов на коронавирус и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для городских больниц, а также 200 тысяч респираторных масок для коммунальных аптек», – объяснил цель акции Родзинский у себя в «Facebook».

Однако деятели рассчитывали на показательную раздачу масок паре сотен человек, а вместо этого пришло более тысячи.

Комментируя произошедшее, экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров отметил, что данный позорный инцидент – лучшая иллюстрация для оценки медреформы и действующей власти.

«Драка пенсионеров под горсоветом Харькова за бесплатные маски – лучшая оценка медицинской реформе мародеров, дорвавшихся до власти после переворота. При тех ценах, которые подскочили за копеечные средства защиты, и с нагнетанием правительством истерии в виде введения ЧП, – украинцы скоро начнут убивать друг друга.

Пока не поймут, что в их нищета и бесправии виноваты не сепаратисты или сограждане другой культуры и политических взглядов, а пришедшая на майдане компрадорская власть, которая разжигает и использует их распри для тотального грабежа», – написал у себя в «Facebook» Вячеслав Азаров.