10.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Украина
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Под носом у России открыли новую базу НАТО

Американские военные построили в Очакове оперативный центр и причал для обслуживания катеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инфраструктура для флота строится якобы для обслуживания кораблей, участвующих в натовских учениях «Си Бриз».

 «Созданную инфраструктуру будут интенсивно и постоянно использовать украинские военные моряки во время повседневной деятельности, а не только в течение учений. Построена очень качественно на уровне объектов, расположенных на военно-морских базах США», – заявил замначальника штаба ВМС ВСУ по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.

Американские военные также планируют отремонтировать и усилить пирсы для приема военных кораблей и построить общежития в Николаеве.

Кроме того, украинские военные эксперты хвастаются, что военные базы НАТО, американские разведчики и инструкторы уже вовсю работают на территории Украины в течение нескольких последних лет.

Ранее российский политолог Сергей Михеев заявлял, что строительство американской базы в Очакове под Одессой стало ответом на возвращение Крыма в состав России и, как результат, потерю военного потенциала НАТО в Черном море.

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