Под обстрелом погиб командир ДНР

06.11.2020, Донецк, Михаил Рябов

В результате утреннего обстрела позиций защитников ДНР погиб командир стрелкового батальона 11 полка Андрей Панькин (позывной «Марик»). Об этом сообщает основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По его данным, 33-летний командир начал свой боевой путь 29 мая 2014 рядовым бойцом «Востока».

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«Царство Небесное русскому солдату», – написал Ходаковский в своем блоге.

Он дал понять, что это – не единственная потеря в рядах защитников ДНР за сегодня. «Есть погибшие», – пишет Ходаковский.

Военкор Александр Сладков рассказал, что знал погибшего Панькина. Украинцам нельзя оставлять это безнаказанным, считает Сладков.

«Это потеря. Этот парень воевал. Он реально воевал и… Неужели все обойдется одним, двумя ответными залпами. Все?! Так у нас не останется воюющих командиров. Марика жалко», – пишет Сладков.

«Наглядный плод «непротивления злу», навязанного Донбассу. Безнаказанно убивают уже комбатов. А, да, СК РФ, наверное, отчитается, что уголовное дело завел, и то, не факт», – возмущается еще один военкор Юрий Котёнок.