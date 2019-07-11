11.07.2019, Горловка, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Под обстрелом ВСУ погибла жительница Горловки

В результате обстрела территории ДНР украинскими подразделениями, смертельные ранения получила мирная жительница.

Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередное тяжелое утро. Обстрел Зайцево,Гольма и посёлка Гагарина. Посёлок без газа.
Дома по ул. Полетаева 121, летняя кухня; Полетаева, 100 хозпостройки и Полетаева, 123 попадание без горения. Пострадавших нет. Гольма без повреждений», – написал градоначальник.

По его словам, ситуация в прифронтовых районах Горловки обострилась буквально в течении часа.

«Зайцево. Обручева 6. Сгорели хозпостройки. Попадание ВОП. Гольма. Больничная, 23. Остекление. Комсомолец. Кобылянская,233. Осколочные повреждения. Район автодрома.
Увы. При обстреле Гольмы, Больничная, 23 получила ранение женщина 49 гр., от полученных ран она скончалась», – сообщил Приходько.

 

 

 

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