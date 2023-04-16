Под Одессой нашли «схрон русских диверсантов»: СБУ их ищет, а нацики ржут

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У патриотов опять вой — под Одессой нашли противотанковый гранатомет. Казалось бы, почему вой, если вояки сами заминировали и пляжи, и лесопосадки, а мины и гранаты даже в мусорных контейнерах иной раз находятся.

А потому, что гранатомет РПГ-22 «Нетто», обнаруженный в мешке на трассе Одесса — Южный, оказался во взведенном состоянии — украинской стороне этого, мол, не надо.

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Поэтому первая и единственная версия, гуляющая по местным СМИ, это героическое обнаружение схрона российских диверсантов, предназначенного для уничтожения идущей на фронт техники.

Гранатомет был тут же уничтожен взрывотехниками на полигоне, а СБУ и другие силовые ведомства ринулись на поиски подпольщиков.

Ситуацию с находкой прокомментировал востребованный у профессиональных украинцев военный аналитик Виктор Босняк:

«Это реактивная противотанковая граната, которая является модернизацией распространенной по всему миру советской «Мухи».

Ее можно назвать гранатометом, но гранатомет — это все же оружие многоразового применения: засунул гранату, пульнул, засунул новую — пульнул. Тут же применение одноразовое — выстрелил и выбросил тубус. Штука хорошая, довольно эффективная против легкобронированной техники вроде МТЛБ, «тигров», БТР, а уж обычные авто сжигает просто прекрасно. При грамотном применении справляется и с БМП. Но подбить из такой танк, несмотря на название, не просто сложно — скажем так, если у вас получится, то вам присвоят звание Героя Украины. Посмертно».

Выходит, если верить эксперту, и на танк с «хорошей штукой» пойдет только безумец, то почему-то вспоминается, как перед выборами даже кандидаты в сельские депутаты друг дружку очень удачно в машинах подрывают — может, от них же и остался сюрприз? Но партия сказала «русский схрон, значит русский схрон».

Босняк с этим тоже согласен:

«По поводу самого обнаружения РПГ, в мешке и взведенной, что важно, то мне кажется, что нашли «закладку» для российских диверсантов: тяжелое вооружение при наличии агентуры на месте обычно с собой не таскают, его заблаговременно прячут тутошние «друзья». Трасса, где нашли — одна из тех, по которой перебрасывали в критический момент силы и средства на николаевское направление. Полагаю, что «закладку» сделали незадолго до 24 февраля 2022 года. Группа российских спецназеров должна была ее найти и устроить в определенное время ад украинским Вооруженным силам. Однако момент не настал, потому что врага остановили сильно далеко от точки. Схрон оказался невостребованным, кто-то его нашел, вот и ситуация. К слову, таких тайников, уверен, не одна сотня в области».

Собственно, такая версия и вкинута в соцсети и СМИ как официальная — нельзя же допустить, чтобы народ уверовал в «сотни вражеских тайников в области». Но что касается настроений — причем, в самой же среде упоротых наци — то они ее высмеивают:

«Вся лента новостей пестрит сообщениями о незаконном хранении оружия. ВСУшник какой-то сам с фронта припер».

«Что значит «оружие нашли на трассе»? Такое впечатление, что кто-то вез его в багажнике велосипеда и потерял. Так, что ли?».

«Фантазер этот военный эксперт, однако. Гораздо большая вероятность, что кто-то с передка привез, так, на всякий случай, а вдруг пригодится в хозяйстве…».

«Вывод Скотленд-Ярда: собирались жечь технику, идущую на фронт. Браво, Лестрейд, Холмс бравирует! А может подумать еще?».

Дело в том, что еще с 14-го года в среде отбитых на голову АТОшников считалось хорошим тоном притаскивать в тыл оружие и гранаты, а потом взрывать их на коммунальных кухнях, детских площадках, и даже приходить с ними в Верховную Раду.

Шваль же неприкосновенная, ей все можно. Поэтому сами же наци в иные версии уже и не верят. Тем более что сообщения — вот как совсем свежее — «В Одесской области пограничник продал более тысячи боевых патронов», давно стали рутиной, которой редакторы забивают информационные дыры, когда ставить нечего.

И это к вопросу о «высокой мотивации» и уверенности в «пэрэмоге» украинских воюющих. Ну а если остальная часть упоротых верит в «сотни русских тайников с оружием», то пусть верят и боятся — за все, что они сотворили с Одессой.