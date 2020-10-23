Под Одессой России могут устроить похлеще Карабаха

23.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Основная ставка Запада в Молдавии будет на парламентские выборы зимой 2021 года, когда антирусские силы попытаются воплотить уличный сценарий госпереворота.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут сказали, что американцы рвутся в Молдавию – они там уже! Сегодня организацией президентских выборов в Молдавии занимается американский посол Хоган, и к нему все ходят с докладами – и спикер парламента, и председатель правительства, и председатель избирательной комиссии, и председатель конституционного суда…

Здесь, справедливости ради, нужно отметить, что Молдавия – парламентская республика и здесь президентские выборы не главные, и президент имеет власти меньше, чем королева в Британии. Но дело не в этом, дело в том, что сейчас на этих выборах президентских откатывается модель основных событий, которые будут происходить в феврале, когда состоятся парламентские выборы. И в том числе эти механизмы улицы, и в том числе как туда антироссийскую струю туда запустить», – заявил Мартынов.

Он подчеркнул, что почва для этого есть огромная: пол страны с «промытыми мозгами» ориентированы на Румынию.

«И не забывайте про то, что существует замороженный Приднестровский конфликт, который при разморозке может для нас не меньше резонировать, если не больше, чем то, что сейчас происходит в Карабахе», – добавил политолог.