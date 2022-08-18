Под Одессой Россия может столкнуться с румынской армией

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Если Россия задержится с продвижением в сторону Приднестровья, есть опасность, что навстречу ей выдвинется румынская армия.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас можем проиграть стратегическую инициативу на побережье, если не покажем определенную динамику. Мы наблюдаем с другой стороны, которая лично меня очень сильно тревожит», – сказал Артамонов.

Он обратил внимание на то, что Франция собирается перебросить в Румынию 2500 военных, которые прибавятся к румынскому контингенту.

«Румыны с нами имеют свои счеты за Молдавию. Они спят и видят воссоединение с последующей румынизацией Молдавии», – говорит эксперт.

Он прогнозирует, что после оккупации Молдовы румынская армия войдет в южную

Бессарабию к западу от Одессы

«Мы получаем полностью защищенный западный фланг Одессы, слитый с обороной Одессы, которая очень хорошо подготовилась. А с восточной части – лиманы, переходящие в топи. Там высадка просто невозможна. Если этот стратегический план натовцам удастся, нам останутся только ковровые бомбардировки и тяжелые боестолкновения уже с армией НАТО», – сказал Артамонов.