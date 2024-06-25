Под Одессой задержана партия из 100 неудачливых уклонистов

Игорь Шаповалов.  
25.06.2024 13:21
  (Мск) , Одесса
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Война, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


В Одесской области задержано сразу 100 мужчин, пытавшихся спасти свои жизни бегством за границу. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Первых 47 мужчин везли к границе на четырех бусах, разложив их по матрасам. Но на подъезде их остановили украинские силовики. Ещё 53 человека даже не успели добраться до «точки сбора», как были задержаны.

В Одесской области задержано сразу 100 мужчин, пытавшихся спасти свои жизни бегством за границу....

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Перейти границу мужчины должны были пешком. За это каждый из неудачливых беглецов заплатил от 5 до 18,5 тысяч долларов. Отмечается, что были задержаны организатор этой схемы и помогавший ему сотрудник правоохранительных органов, указывавший безопасную дорогу в объезд блок-постов.

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