12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Крым, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Под Офисом Зеленского нацисты жгли велошину, грозили революцией и материли полицию


Несколько десятков националистов собрались под Офисом Зеленского в Киеве, чтобы выразить протест политике главы Офиса Андрея Ермака, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Протестующие подожгли в ведре велосипедную шину, символизирующую майдан. Однако огонь сразу же потушили огнетушителем, а одного из участников акции задержала полиция, сопровождать которого вызвалась организатор «перфоманса» Ярина Черногуз.

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При этом собравшимся было сказано, что задержанный должен дождаться пожарную службу для составления протокола. Однако националисты тесно окружили полицию в углу здания и начали выкрикивать оскорбления и проклятия в адрес правоохранителей.

«Тупо менты, они уже стали беркутнёй», – возмущался один из протестующих.

«Они тут Рашку ждут!» – выкрикнул другой участник акции.

Через какое-то время под давлением протестующих в ходе взаимных обвинений в несоблюдении карантинных норм полиция всё-таки была вынуждена отпустить задержанных, которые решили не расходиться вместе со своей группой поддержки, а стали с вызывающим видом ждать прибытия пожарных для составления протокола и прочих формальностей.

«У нас была акция с требованием включить ветеранов в переговорный процесс в Минске, – объяснила Ярина Черногуз. – Это Петро Степорак, ветеран 10-й горно-штурмовой бригады.

Мы как предупреждение Зеленскому-Ермаку зажгли велосипедную шину как напоминание, что если он будет продолжать отступление армии и пророссийскую политику, его будет ждать вторая революция достоинства.

Шина – это символ революции достоинства! За это нас только что заперла в угол Нацполиция».

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