Под офисом Зеленского произошла потасовка

10.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В Киеве под штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подрались его противники и сторонники.

Так, накануне там состоялось одновременно несколько митингов. В одном из них приняли участие пенсионеры, которые заявили, что пришли к офису Зеленского, как будущего президента страны и пожаловались ему на коррупцию.

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На втором собрались так называемые порохоботы под руководством блогера Мирослава Олешко. Они требовали от Зеленского сдать тест на наркотики и рассказать о своих намерениях на президентском посту. За обоими митингами со стороны наблюдали люди спортивной наружности.

Как передает корреспондент “ПолитНавигатора”, через некоторое время после начала митингов, его участники поспорили из-за лозунгов, повредили плакаты друг друга и стали драться. В дело вмешалась полиция и задержала двоих провокаторов.

Представители штаба Зеленского заявили, что не имеют отношения к происходящему и считают, что митинги были проплачены конкурентом кандидата в президенты, действующим гарантом Петром Порошенко.

“Коротко о пикете офиса Зеленского. Пришли проплаченные Петей порохоботы. Слева от них – проплаченные Петей титушки, которые под команду у порохоботов вырывали плакаты. Справа – бабушки и дедушки, проплаченные Петей, которые вообще не поняли за кого пришли, но ругали Порошенко за пенсии. По центру – офис Зеленского, где вообще ничего не поняли, но с интересом наблюдали из окон за этим цирком. У меня вопрос – кто в нашей стране клоун?”, – охарактеризовал в своем блоге произошедшее киевский журналист Максим Осовский.