Под офисом Зеленского запрещенные наци требовали освободить «узников Кремля»

20.08.2021 08:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Члены и сторонники запрещенных в России праворадикальных группировок «ОУН», «Правого сектора», «Нацкорпуса» и ряда других прошли маршем от станции метро «Арсенальная» через Антитеррористический центр СБУ до офиса президента.

После этого было проведено вече под названием «Свободу узникам Кремля», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В руках участники акции держали плакаты с фотографиями пленных участников войны на Донбассе и задержанных экстремистов. От представителей власти они потребовали добиться их освобождения.

«Восьмой год войны, к сожалению, наши пленные в застенках в Московии, в так называемых ОРДЛО. Разные организации, такие как «Правый сектор», «Свобода», «Национальный корпус», оуновцы и другие решили власти напомнить, что думайте. Обменять должны наших славных казаков, которые в тех застенках. Пусть будут у нас, на нашей мирной территории, нашей украинской земле», – заявил один из праворадикалов блогер Владимир Кошовенко.

«Мы собрались тут, чтобы давить на нашу власть, которая, мягко говоря, не очень активно двигается в плане обмена наших парней. Некоторые из них еще в 14-м году попали в плен, некоторые не так давно попали. Потому мы, как активная часть общества, как добровольцы, патриоты, националисты вынуждены не забывать про своих», – добавил командир неонацистского батальона ОУН Николай Коханивский.