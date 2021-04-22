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22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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Под огнем ВСУ в Донецке ранен мирный житель

Новости Украины

Житель Петровского района столицы ДНР получил тяжёлые ранения в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ.

Об этом у себя в Telegram-канале написал российский военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка ранение получил мирный житель. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в одну из больниц Донецка, где врачи борются за его жизнь», – сообщил военкор.

Также, по его словам, ВСУ открыли огонь из 120 мм минометов по населённому пункту Старомикайловка, что к северо-западу от Петровского района.

Кроме того, жители других окраин Донецка также слышат канонаду с самого утра.

«Сегодня, 5:42 утра, район железнодорожного вокзала. Зеленский передает миротворческий привет жителям Донецка. Видео от подписчика», – прокомментировал опубликованный на своём канале в Telegram видеоролик российский военкор Александр Коц.


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