Под огнём гранатомётов и пулемётов ВСУ погиб защитник ЛНР

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования из пулемётов и противотанковых гранатомётов обстреляли населённый пункт Луганской Народной Республики к северу от Дебальцево.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, киевские боевики с позиций 30 бригады в районе населённого пункта Троицкое, выполняя преступный приказ комбрига Зиневича, открыли огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов в направлении населённого пункта Веселогоровка. С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что защитники ЛНР открыли ответный огонь на подавление. Данные о потерях противника устанавливаются.

В то же время штаб «ООС» ни о каких инцидентах не сообщает. Отмечается, что со стороны ЛДНР нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.