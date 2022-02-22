Под огнём ВСУ погиб боец ЛНР

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Новости Украины

В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины погиб защитник Донбасса.

Об этом сообщает Представительство СЦКК ЛНР в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 15.15 с направления населённого пункта Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из миномета 82мм, выпустив 6 мин, СПГ-9 – три выстрела, стрелковое оружие, в направлении н.п. Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», – говорится в сообщении.

Отметим, что на следующее утро после признания Москвой независимости республик Донбасса обстрелы начались с новой силой. Украинские оккупанты ведут артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры и жилым районам ЛДНР.

Кроме того, на трассе Донецк – Горловка произошёл теракт, в результате которого погибли трое мирных жителей.