Под огнём ВСУ погиб боец ЛНР

22.02.2022  18:26 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины погиб защитник Донбасса.

Об этом сообщает Представительство СЦКК ЛНР в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины погиб защитник Донбасса. Об этом сообщает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В 15.15 с направления населённого пункта Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из миномета 82мм, выпустив 6 мин, СПГ-9 – три выстрела, стрелковое оружие, в направлении н.п. Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», – говорится в сообщении.

Отметим, что на следующее утро после признания Москвой независимости республик Донбасса обстрелы начались с новой силой. Украинские оккупанты ведут артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры и жилым районам ЛДНР.

Кроме того, на трассе Донецк – Горловка произошёл теракт, в результате которого погибли трое мирных жителей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть