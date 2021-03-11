Под огнём ВСУ погиб защитник ЛНР

11.03.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

На Луганщине под пулемётным и снайперским огнём ВСУ погиб защитник Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 13.40 боевики 92 бригады возобновили огонь с направления н.п. Катериновка, осуществив обстрел наших позиций в районе н.п. Молодёжное из крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате преступного обстрела ВСУ один защитник ЛНР получил ранения несовместимые с жизнью.

«Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Героя. Украинские боевики ответят за свои преступления», – добавили в пресс-службе.