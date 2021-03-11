Подпишись на рассылку
11.03.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Под огнём ВСУ погиб защитник ЛНР

Новости Украины

На Луганщине под пулемётным и снайперским огнём ВСУ погиб защитник Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня в 13.40 боевики 92 бригады возобновили огонь с направления н.п. Катериновка, осуществив обстрел наших позиций в районе н.п. Молодёжное из крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате преступного обстрела ВСУ один защитник ЛНР получил ранения несовместимые с жизнью.

«Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Героя. Украинские боевики ответят за свои преступления», – добавили в пресс-службе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть