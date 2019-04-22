Под оккупацией НАТО: Дети не смогли приехать на похороны жены Милошевича

22.04.2019, Белград, Михаил Рябов

В субботу в Сербии простились с женой югославского лидера Слободана Милошевича, Мирой Маркович. Согласно завещанию, урну с её прахом захоронили рядом с останками супруга, на территории их дома в Пожаровице, где они когда-то жили. На церемонии прощания было около 350 человек, многие приехали из Белграда.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал присутствовавший на похоронах Андрей Родионов, руководитель движения «Русско-славянское объединение и возрождение».

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«На церемонии прощания было около 350 человек, многие приехали из Белграда. В основном – люди старого поколения, которые, так или иначе, знали Слободана и Миру.

Организация «Слобода» организовала автобус для перевоза желающих проститься с Мирой из Белграда в Пожаровиц и обратно. Присутствовал Воислав Шешель, лидер Радикальной партии, Владимир Кршлянин, помощник Милошевича и другие», – сообщил Родионов.

«Отношение к Мире в Сербии разное, – кто-то её почитает как идейного человека и борца за народ Югославии. Кто её не любит, – как правило, это люди прозападного и либерального толка. Многие просто относятся к ней, как к символу ушедшей эпохи.

Но, в целом, к Милошевичу отношение в Сербии очень хорошее. Многие считают, что в Сербии не было лучшего правительства. Многие сожалеют, что тогда не поддерживали Милошевича более активно.

Мира жила в России, потому что в случае её возвращения в Сербию, ей грозил арест прямо в аэропорту. Западу Мира была очень не угодна – как прямой свидетель тех трагических событий конца Югославии.

На похоронах не присутствовали ни сын, ни дочка Миры и Слободана, по той же причине, что в случае их возвращения домой в Сербию, им тоже грозит вероятность ареста.

Для меня Мира и Милошевич являются неразрывными символами борьбы Югославии за свою свободу и будущее своего народа, борьбы против НАТО и американского империализма. Они жили и умерли за свой народ, свою землю и свои идеалы, и в этом их вечная сила и слава», – заключил общественник.