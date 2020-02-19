19.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Под окнами Зеленского митинговали все им обманутые – крестьяне, коммерсанты, профсоюзы и журналисты


Сразу четыре митинга прошли у Офиса президента Украины.

Журналисты и блогеры протестовали против законопроектов «О дезинформации» и «О медиа» (позволяют усилить репрессии и «отжимать» СМИ в пользу власти).

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Предприниматели – против закона, который заставляет их работать через кассовые аппараты (хотя Владимир Зеленский обещал либерализацию коммерческой деятельности).

Профсоюзы – против нового Трудового кодекса (делает бесправным работников), а аграрии – против продажи черноземов иностранным корпорациям.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на митингах было много партийных флагов, в основном партий «Европейская солидарность» и ВО «Свобода» (запрещена в РФ), несмотря на то, что акции были заявлены как общественные.

ВО «Батькивщина» также участвовала в митингах, а лидер партии Юлия Тимошенко выступала перед представителями малого бизнеса, которые составляли основную массу митингующих.

Всего в акциях приняли участие несколько тысяч человек из разных городов – Кривого Рога, Полтавы, Винницы, Харькова, Львова, Николаева, Ужгорода, Сум.

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