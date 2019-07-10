Под окнами Зеленского националисты с «кефирным» рейтингом грозились уничтожить Россию

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия должна быть разрушена и без этого мира в Украине не будет.

Об этом на митинге под Офисом президента Украины заявил соратник Олега Тягнибока из националистической партии ВО “Свобода” Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы должны помнить историю которая точно говорит что пока существует Российская империя у нас не будет покоя. Наша задача – уничтожить Российскую империю. Уничтожить того, кто под боком у нас пытается всю жизнь уничтожить Украину. Российская империя должна развалиться, из под нее должны восстать свободные народы. Мы им протянем руку. Но сегодня Россия – агрессор. Разговор с ней может быть только разговором силы», – сказал он.

Напомним, ВО “Свободв”, к которой принадлежит Игорь Мирошниченко, с 2014 года является непарламентской партией, потеряв свое представительство в Раде из-за низких рейтингов. Согласно данным социологических опросов, националисты не попадают и в состав будущей Рады по итогам выборов 21 июля. Их рейтинг колеблется в районе 2 %.